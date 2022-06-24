Коммунальщиков уральского города оштрафовали на 150 тысяч за дырявые крыши

В Каслях управляющие компании оштрафовали за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей провело проверку исполнения лицензионных требований управляющими компаниями, занятыми в эксплуатации многоквартирных домов.

В ходе проверки установлено, что УК МУП «Город» не обеспечила надлежащее техническое состояние кровли трех многоквартирных домов городе. В итоге потолке в доме начали протекать.

В двух многоквартирных домах поселка Береговой, находящихся под управлением ООО УК «Каскад», начали разрушаться бетонные козырьки подъездов, еще в двух многоквартирных домах прокуратура обнаружила прохудившиеся крыши.

По результатам проверки городским прокурором в отношении директора МУП «Город» и УК ООО «Каскад» возбуждены дела об административном правонарушении по факту нарушения лицензионных требований.

Государственная жилищная инспекция Челябинской области оштрафовала руководителя МУП на 25 тысяч рублей, УК «Каскад» – на 125 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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