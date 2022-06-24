В Челябинске на остановках начали подключать «Умные табло»

На челябинских остановках общественного транспорта началось подключение «Умных табло».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящее время «Служба организации движения» проводит поэтапное подключение электронных табло на автобусных и троллейбусных остановочных пунктах.

Новые возможности появляются на новых конструкциях, которые начали устанавливать в прошлом году. Например, сегодня «Умное табло» подключили на остановке «Публичная библиотека». В дальнейшем они появятся на всех новых остановочных пунктах, хотя в городской администрации отметили, что это будет длительный процесс.

«Теперь пассажиры будут информированы о точном времени прибытия транспорта. Система прогнозирует его исходя из средней скорости подвижного состава и в режиме реального времени сообщает о непредвиденных изменениях в работе транспорта, например, из-за дорожных происшествий или пробок. В этом случае пассажиры смогут оперативно принять решение о поездке», – рассказали представители мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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