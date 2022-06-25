Челябинец выпрыгнул из окна отдела полиции

В Челябинске задержанный прыгнул из окна полицейского отдела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 24 июня, в Калининском районе областного центра.

25-летнего челябинца задержали по подозрению в грабеже. Однако дожидаться развития событий молодой человек не стал.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, не обращая внимания на предостерегающие крики полицейских, горожанин выпрыгнул в окно кабинета, находившегося на втором этаже здания отдела полиции «Калининский».

Впрочем, далеко уйти беглец не смог. Прыжок оказался неудачным, и южноуралец сломал ногу. Оказав задержанному первую помощь, его отправили в больницу.

Как уточнили в пресс-службе силового ведомства, региональное ГУ МВД начало проверку по факту инцидента, по результатам которой дадут оценку действиям полицейских и руководства отдела полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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