Мужчина расстрелял посетителей челябинского парка. Есть пострадавшие

Неизвестный открыл огонь по посетителям парка в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на субботу, 25 июня, в парке у пруда «Девичьи слезы» в Ленинском районе областного центра. О произошедшем горожане рассказали в социальных сетях

«Что сегодня ночью случилось по Агалакова? Стрельба была около 2 часов ночи, раз 5 стрелял парень. Орал сильно на парней молодых. И девушка там была. Одного зацепил», – написал челябинец в паблике «Подслушано Ленинский Челябинск».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по факту инцидента задержан 34-летний ранее судимый мужчина. В ходе конфликта он открыл стрельбу из травматического пистолета. В настоящее время челябинец находится в отделе полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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