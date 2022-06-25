В пригороде Челябинска школьник отрезал ровеснику палец

В Копейске ребенок отрезал сверстнику палец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 25 июня, на улице Калинина в Копейске. О произошедшем копейчане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, 12-летний мальчик вышел на улицу с ножами, чтобы отрезать ветку от дерева. Но ситуация вышла из-под контроля. Канцелярским ножом школьник попал по руке своего сверстника.

«Отрезана была полностью верхняя фаланга указательного пальца, просто болталась на куске кожи, зрелище страшное, – приводит слова свидетельницы происшествия паблик «Копейск (В) Теме Новости». – Со слов детей, он принес ножи и хотел ими отрезать ветку, но, видимо, слетел нож и полоснул пострадавшего мальчика по пальцу».

Местная полиция устанавливает подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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