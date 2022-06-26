«Семейная история»: челябинец пытается забрать детей у экс-супруги, которую считает безумной

Челябинец пытается вытащить детей-инвалидов из странной атмосферы воспитания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вернуть своих детей житель Челябинска пытается уже долгое время, с самого момента развода с супругой.

По устоявшейся в стране традиции детей после развода оставили матери. Но отец уверен: у бывшей жены – серьезные проблемы с психикой. Да и дети ей, убежден экс-супруг, не особенно нужны.

По словам мужчины, челябинка избивала малышей, подолгу оставляла их одних. К тому же она постоянно меняет квартиры, чтобы он не мог ее найти. Не так давно, пишет телеграм-канал Mash, он смог разыскать бывшую жену по постам в соцсетях и вернуть себе дочь.

Всего же у челябинцев трое детей, и все с особенностями. У старшего сына – аутизм, у дочери – слабоумие, младший – глухонемой. Почему суд отдал детей матери, южноуралец объяснить не может. По его словам, живут они сейчас в антисанитарных условиях, а сама женщина несколько раз угрожала суицидом.

Найти скрывавшуюся челябинец смог благодаря ее нынешним соседям. Они выложили в соцсетях видео, как ребенок избивает шпица и написали: из жилья семьи доносятся визги. Разыскав женщину, южноуралец смог забрать себе дочь. Сейчас он готовит иск в суд, чтобы вернуть сыновей. Но экс-супруга отрицает обвинения и говорит о спланированной травле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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