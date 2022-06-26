В Златоусте стая собак напала на пятилетнего ребенка

В Челябинской области ребенок пострадал от нападения стаи собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 25 июня, в Златоусте. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, стая собак набросилась на пятилетнюю девочку. «Они чуть не разорвали ее на части. В дело вмешались люди, которые смогли отбить девочку от злых собак. Все произошло 25 июня, в субботу, на Кусинском Шоссе», – пишут южноуральцы в интернет-сообществе «ЧП/ДТП Златоуст».

Медики диагностировали у ребенка несколько рваных ран на теле.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию об инциденте подтвердили. В настоящее время подробности происшествия выясняют участковый уполномоченный полиции и мэрия Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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