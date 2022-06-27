Уральские работодатели снизили интерес к специалистам с высшим образованием

На Урале снизилась доля вакансий с требованием высшего образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число вакансий с требованием обязательного высшего образования сократилось в Уральском федеральном округе за три года на 3%. К такому выводу пришли специалисты службы исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, изучив требования работодателей за последние три года.

Так, если в начале 2019 года таких вакансий было 13% от общего числа предложений о работе, то в середине 2022 года – всего 10% (по России в целом – с 14% до 11%).

Сильнее всего доля предложений о работе, в которых прописана необходимость высшего образования, упала в профессиональной сфере «Госслужба, НКО» (-24%; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), вырос – в сфере «Безопасность» (+12%; с 16% до 29%).

Наиболее часто вакансии с требованием высшего образования сегодня по-прежнему можно встретить в сферах «Наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «Бухгалтерия» (29%), «Управление персоналом, тренинги» (29%) и «Закупки» (27%). В региональном разрезе наиболее строги к наличию высшего образования работодатели Москвы и Дальневосточного федерального округа (по 14%).

Уточнение необходимого уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) в вакансиях УрФО встречается крайне редко: в начале 2019 года – лишь 0,8% от всех предложений работодателей, сегодня – 0,9% (в среднем по стране – 0,8% и 1,1% соответственно). Причем наименее востребованным у уральских работодателей является бакалавриат – на него сегодня приходится 0,2% вакансий (по России – 0,3%), тогда как на магистратуру – 0,6%, а на специалитет – 0,3% (в среднем по стране – по 0,5%). Важно, что в одной вакансии могут упоминаться несколько ступеней высшего образования.

Конкретная ступень высшего образования наиболее принципиальна в медицине (соответствующее уточнение есть в 6,8% вакансий) и в юридической сфере (3,4%). При этом в медицинских вакансиях с подобным требованием, как правило, речь идет о специалитете (6,5%), а в юридических – о магистратуре (2,3%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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