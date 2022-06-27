В мэрии Челябинска заявили о провокациях

Глава Челябинска Наталья Котова заявила о провокациях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о ливневой канализации, которая не справляется со своей задачей во время дождей.

Котова считает, что некие личности специально бросают на ливневку мешки с мусором, чтобы вода не уходила, и на этом «ловят хайп». Конкретных примеров она не привела, но потребовала рассказывать о таких случаях: «Чтобы жители понимали с кем имеют дело».

Напомним, менее месяца назад чиновники заявляли, что дороги, как правило, топит там, где ливневок нет. И даже обещали каким-то образом организовать сброс дождевой воды на рельеф. Но, видимо, посчитав, во сколько это сброс обойдется, решили пойти другим путем.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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