В мэрии Челябинска заявили о провокациях

Глава Челябинска Наталья Котова заявила о провокациях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о ливневой канализации, которая не справляется со своей задачей во время дождей.
Котова считает, что некие личности специально бросают на ливневку мешки с мусором, чтобы вода не уходила, и на этом «ловят хайп». Конкретных примеров она не привела, но потребовала рассказывать о таких случаях: «Чтобы жители понимали с кем имеют дело».
Напомним, менее месяца назад чиновники заявляли, что дороги, как правило, топит там, где ливневок нет. И даже обещали каким-то образом организовать сброс дождевой воды на рельеф. Но, видимо, посчитав, во сколько это сброс обойдется, решили пойти другим путем.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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