Бывший замглавы Миасса предстанет перед судом за превышение полномочий

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Миасса направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Миасса. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Речь идет о Василии Сороке, задержанном в ноябре прошлого года.

Напомним, занимая должность вице-мэра, чиновник курировал среди прочего земельные вопросы. По версии следствия, в 2016 году он содействовал продаже коммерческой организации без проведения торгов двух земельных участков сельскохозяйственного назначения по цене впятеро меньшей их кадастровой стоимости.

Земля была незаконно передана в собственность горнолыжного комплекса.

Ущерб муниципалитету оценили в сумму не менее 19,3 миллиона рублей.

Уголовное дело будет направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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