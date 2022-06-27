Южноуральцы обвинили крупный агрохолдинг в загрязнении озера отходами

Жители Челябинской области обнаружили стоки отходов свинокомплекса в озеро Большой Сарыкуль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попытка крупного агрохолдинга избавиться от канализационных отходов может уничтожить южноуральское озеро. Об этом жители региона рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Экологическая катастрофа. Еткульский и Еманжелинский район», – прокомментировали южноуральцы видеозаписи, опубликованные на странице группы.

На них очевидец рассказывает, что известный свиноводческий холдинг сливает канализацию на поля. Однако отходов так много, что они бегут с полей через лес в водоемы бассейна озера Большой Сарыкуль. По словам южноуральца, жители опасаются, что от этого погибнет рыба.

«Жители рп. Красногорский, да и всего Еманжелинского района, прекрасно все знают и видят загрязнителей, а вот ведомства, отвечающие за соблюдение законов и правил, закрывают глаза. В дальнейшем это все попадает и в подземные источники водоснабжения», – отмечают участники сообщества в комментариях.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области посоветовали возмущенным жителям области обращаться в подобных случаях в государственный экологический надзор, чтобы вовремя зафиксировать нарушение природного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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