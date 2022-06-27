Застройщик из Челябинской области прикарманил 19 миллионов рублей при строительстве детсада

В Челябинской области директору строительной компании предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в 2018-2020 годах застройщик выполнял государственный контракт по строительству детского сада в Аше.

По версии следствия, при реализации проекта бизнесмен присвоил более 19 миллионов рублей. Для их получения он предоставил властям Ашинского района документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.

По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»