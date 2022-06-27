Экс-глава УМВД Челябинска займет новую должность на этой неделе

Руководитель полицейских Челябинска официально переходит в региональное ГУ МВД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков подписал приказ о назначении Сергея Миронова на должность заместителя начальника тыла регионального полицейского главка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Работу на новом месте Миронов начнет 29 июня. Врио начальника УМВД по Челябинску станет Андрей Меньшенин.

Напомним, ранее стало известно о том, что возглавлявший полицейских областного центра Сергей Миронов подал в отставку. Это уже не первая громкая отставка после того, как главное управление МВД возглавил Михаил Скоков: ранее сменилось руководство регионального УГИБДД и ГИБДД Челябинска, а также управления МВД по Магнитогорску.

Челябинск, Виктор Елисеев

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