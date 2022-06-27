В Челябинской области педагога детского лагеря обвинили в педофилии

Южноуральский школьник пожаловался на вожатого детского лагеря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Южного Урала потребовала провести проверку происходящего в одном из детских лагерей, расположенных на территории Златоустовского городского округа.

По словам женщины, ее 12-летний сын рассказал ей в минувшие выходные, что подвергся насильственным действиям сексуального характера. Школьник обвинил в произошедшем 26-летнего вожатого отряда.

В СКР от официальных комментариев воздерживаются. Известно, что по заявлению матери мальчика начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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