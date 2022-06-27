Двух выпускников выгнали с ЕГЭ по математике в Челябинской области

Резервный день ЕГЭ по математике завершился для двух одиннадцатиклассников раньше времени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в резервный день, 27 июня, 449 участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) написали экзамен по профильной математике и 422 человека написали ЕГЭ по математике базового уровня.

Еще 13 человек сдавали математику в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Результаты станут известны не позднее 11 июля.

На выполнение экзаменационной работы по математике базового уровня отводится 3 часа (180 минут), продолжительность экзамена по профильной математике составила 3 часа 55 минут (235 минут).

Для получения аттестата достаточно получить оценку «удовлетворительно», сдав экзамен по базовой математике. Экзаменационная работа по ней включает 21 задание с кратким ответом.

Для поступления в вуз на специальности, где в перечне вступительных испытаний есть предмет «математика», необходимо сдать экзамен по профильной математике. В экзаменационной работе содержится 18 заданий. Минимальный порог – 27 баллов.

По словам директора ГБУ ДПО РЦОКИО Андрея Барабаса, в целом экзамен по математике в резервный день завершился без сбоев. Однако два участника были удалены: у одного из них обнаружили сотовый телефон, у другого – шпаргалки. Результаты обоих будут аннулировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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