На М-5 в Челябинской области огромная металлическая рама рухнула на пешехода

На южноуральской трассе женщина пострадала из-за невнимательности водителя большегруза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром вторника, 28 июня, на 1780-м километре трассы М-5 Москва – Челябинск.

Грузовик MAN зацепил кузовом ограничитель высоты проезда, и металлическая конструкция рухнула на землю. Оказалось, что 56-летний водитель автомобиля забыл опустить кузов, что и привело к столкновению.

По информации УГИБДД по Челябинской области, в момент падения рамы по обочине шла женщина. Металлическая конструкция рухнула прямо на нее. Женщина получила ушибы.

На месте ДТП организовано реверсивное движение до устранения последствий аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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