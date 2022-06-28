Южноуральцев больше всего удручают низкая зарплата и отсутствие перспектив

59% работников Южного Урала недовольны своей зарплатой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь 8% жителей Челябинской области все устраивает в их работе. Остальные признались, что в той или иной степени недовольны. К такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, по итогам опроса посетителей портала.

Чаще всего южноуральцам не нравится в своей работе оплата труда (59%) и отсутствие перспектив (39%). Кроме того, работники региона зачастую недовольны рабочей атмосферой, в том числе руководством и коллективом (34%), а также рабочими обязанностями (27%) и отсутствием корпоративного обучения (23%). Реже всего опрошенным не нравятся условия труда (19%) и соцпакет (16%).

В оплате труда 49% респондентов недовольны ее размером: зарплата слишком низкая и ее не хватает. 39% жителей Южного Урала заявили, что у них давно не было повышения зарплаты, 29% – что им не оплачивают переработки. Еще 17% не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов, 15% пожаловались на «серую» зарплату. 8% рассказали, что им периодически задерживают зарплату, столько же недовольны тем, что работодатель применяет штрафы.

Среди представителей профессий, которые заявили о слишком низкой зарплате, – сотрудники сферы безопасности (68%), давно не повышали зарплату и не оплачивают переработки представителям сферы искусства (49% и 46% соответственно), заработок зависит от процентов, при этом оклад низкий у занятых в торговле и продажах (35%).

Что касается недовольства социальным пакетом, то больше всего работники из Челябинской области недовольны отсутствием добровольного медицинского страхования (31%). Кроме того, по 25% заявили об отсутствии обучения сотрудников и оплаты занятий спортом. 24% опрошенных недовольны тем, в компании нет оплаты питания. 22% признались, что им не нравится отсутствие льготной ипотеки для сотрудников.

17% недовольны тем, что компания не предоставляет путевки в санатории. 14% жителей региона рассказали, что в компании нет корпоративного транспорта, 12% – что нет подарков детям на праздники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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