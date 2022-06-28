Более двухсот зданий Челябинска не получат горячую воду в срок

Срок проведения опрессовки в Металлургическом районе Челябинска продлен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, тепловые сети Северной зоны Металлургического района, относящиеся к котельной ООО «Мечел-Энерго» и находящиеся в эксплуатационной ответственности МУП «ЧКТС», не прошли испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений, срок проведения гидравлических испытаний продлен.

Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 8 июля в 166 жилых домах и 57 учреждениях социальной сферы Металлургического района, с перечнем можно ознакомиться здесь.

Напомним, заканчивается второй этап централизованных гидравлических испытаний, в ходе которых горячая вода отсутствовала в 1 тысяче 237 жилых многоквартирных домах, 54 домах частного сектора, 66 детских садах, 68 учебных и 26 лечебных учреждениях. Подача ресурса запланирована сегодня, 28 июня, в течение дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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