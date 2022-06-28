Для платных парковок в Челябинске не нашлось инвестора

Управлением платным парковочным пространством займется муниципальное предприятие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оператором платных парковок в Челябинске станет муниципальное унитарное предприятие «Геоцентр». Предложение мэрии об этом поддержали сегодня, 28 июня, депутаты Челябинской городской Думы.

Напомним, в январе этого года глава Челябинска Наталья Котов подписала распоряжение, утверждающее перечень платных парковочных пространств.

Для пилотного проекта определены три территории:

парковка от дома №2 до дома №5 на площади Революции (число машиномест – 116);

парковка вдоль Сквера на площади Революции со стороны Челябинвестбанка (число машиномест – 142);

парковка вдоль Сквера на площади Революции со стороны Главного управления ЮУЖД (число машиномест – 44).

Первые полгода парковки должны были работать в тестовом режиме без взимания платы. По окончании реализации пилотного проекта их планировалось передать компании-инвестору. В мэрии предполагали, что условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах.

Однако плату за использование парковочных мест не ввели до сих пор. Более того, в мэрии заявили, что пока делать это не планируют.

А оператором парковок стал МУП «Геоцентр» – учреждение с весьма широким функционалом. Среди видов деятельности предприятия: экспертные технические заключения, утилизация компьютеров, оргтехники, бытовой техники, вспомогательная деятельность автомобильного транспорта, комплекс услуг по списанию, передаче, реализации имущества, комплексное сопровождение бухгалтерского учета, консалтинг, аренда, продажа движимого и недвижимого имущества, а также предоставление прочих услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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