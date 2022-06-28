Суд отказался считать оппозиционеров более подверженным COVID-19

Челябинска уличили в предвзятости.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд признал действия мэрии Челябинска по отказу в согласовании первомайской демонстрации «За мир!» незаконными. Об этом сообщил челябинец Ярослав Щербаков
Напомним, ранее городские власти отказали организаторам в проведении акции, сославшись на угрозу коронавируса. При этом назначенный на тот же день митинг в поддержку СВО на Украине «Za мир» чиновники согласовали. Советский районный суд не увидел противоречий в столь отличном подходе мэрии к организаторам массовых мероприятий.
Однако вышестоящая инстанция – Челябинский областной суд счел такую позицию неоправданной. «Администрацией допущено отступление от нейтрального и независимого подхода к организации схожих мероприятий, возможность заявленного мероприятия исключается без каких-либо оговорок и условий», – говорится в решении суда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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