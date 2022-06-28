Уральские металлурги получили национальную премию в области экологии

ММК стал лауреатом национальной премии в области экологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», диплом национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» присужден компании в номинации «Сокращение вредных выбросов в атмосферу». Награждение лауреатов состоялось 27 июня на торжественной церемонии в Москве.

Жюри и организаторы премии отметили почетной наградой комплексную работу ММК по развитию современного производства, оснащенного высокоэффективными природоохранными объектами, позволяющими сократить воздействие на окружающую среду и сделать работу комбината максимально безопасной для природы и жителей Магнитогорска.

Премия была присуждена, в частности, за проекты ММК по вводу в эксплуатацию системы пылеподавления в доменном и углеподготовительном цехах, реконструкции газоочистных установок кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов, а также строительству коксовой батареи №12.

Так, экологический эффект от завершения реконструкции газоочистных установок кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов в 2022 году оценивается в совокупном сокращении выбросов пыли в атмосферный воздух на 800 тонн в год, а строительство комплекса новой коксовой батареи №12, пуск в эксплуатацию которой намечен на 2023 год, позволит уменьшить выбросы в атмосферу еще на 11 тысяч 350 тонн в год.

ПАО «ММК» внедряет эти инициативы в рамках работ по снижению влияния на атмосферный воздух Магнитогорска и реализации федерального проекта «Чистый воздух». Общий экологический эффект данных мероприятий комбината с 2017 по 2021 годы заключается в сокращении валовых выбросов в атмосферу на 22,4 тысячи тонн, а также снижении концентрации бензапирена в 3,8 раза и пыли в 1,5 раза. Кроме того, комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) сократился уже в 2,6 раза – до 5,8 единиц.

Национальная премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» присуждается Магнитогорскому металлургическому комбинату второй раз подряд. В 2021 году Магнитка получила награду в номинации «Строительство природоохранных объектов» за реализацию экологической стратегии.

Помимо снижения атмосферных выбросов природоохранная деятельность ММК включает проекты, связанные с заботой о водных ресурсах и работой с отходами производства. В 2018 году комбинат запустил новую систему оборотного водоснабжения, полностью исключив промышленные сбросы в Магнитогорское водохранилище, а также провел рекультивацию отработанного Западного карьера горы Магнитной. Кроме того, работники ММК регулярно проводят озеленение различных районов Магнитогорска.

Премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования. В экспертный совет конкурса входят представители федеральных органов власти, бизнес-сообщества, институтов развития и инвестиционных фондов, научных и природоохранных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций.

В рамках конкурса компании представляют свои проекты и решения в области рационального использования природных ресурсов, развития природоохранных программ и минимизации загрязнения окружающей среды в соответствии с наилучшими доступными технологиями по 22 номинациям, в том числе энергоэффективность и энергосбережение, водоснабжение и управление водными ресурсами, эффективное обращение с промышленными отходами и др.

Челябинск, Виктор Елисеев

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