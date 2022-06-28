В Челябинске станет дороже смотреть на зверей

Челябинский зоопарк предупредил о повышении цен на билеты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, цены изменятся с 1 июля.

Стоимость выходного билета вырастет на 50 рублей. Увеличатся цены и на другие услуги зоопарка.

Для детей до 4 лет включительно вход останется бесплатным. За билет для ребенка 5-11 лет теперь придется выложить 150 рублей. Столько же за вход потребуют с пенсионеров по старости. Студентам-очникам посещение зоопарка обойдется в 200 рублей. Для остальных индивидуальных посетителей входной билет будет стоить 300 рублей.

Экскурсия для группы до 10 человек обойдет в 50 рублей плюсом к цене входного билета. Если экскурсовод понадобится группе от 10 человек, каждому придется заплатить те же 50 рублей и 150 рублей за вход в зоопарк.

За посещение детского контактного зоопарка взрослым потребуется отдать за себя и ребенка старше двух лет по 80 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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