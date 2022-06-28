Новорожденного челябинца записали на портале госуслуг мертвым

Из-за ошибки на портале госуслуг здорового ребенка челябинки записали мертворожденным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о шокирующей ошибке жительница Челябинска узнала, когда решила оформить на сына СНИЛС.

По словам женщины, она родила здорового младенца, спокойно получила в роддоме свидетельство о рождении ребенка. А потом начались сложности.

«Через некоторое время я решила оформить на него СНИЛС и другие документы, зашла на сайт госуслуг и обнаружила, что мой ребенок является «мертворожденным», – цитирует челябинку 74.ру. – Но это же не так! У меня ребенок жив и здоров! Это просто аморально – видеть матери, что ее ребенок мертв. Из-за этой ошибки я перенервничала, у меня пропало молоко. И я не могу ребенка прописать, подать [заявления] на пособия».

Обратившись в орган ЗАГС, горожанка выяснила, что там сотрудники учреждения все внесли в программу верно, никаких ошибок в актовых записях нет. Да и получить свидетельство о рождении, если ребенок оказался мертворожденным, было бы просто невозможно, заявили специалисты.

После обращения в техподдержку портала госуслуг челябинке позвонили и признали, что это их ошибка. В Минцифры России женщине сообщили, что устранение недочета потребует времени. И извинились за доставленные неудобства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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