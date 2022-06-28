В Магнитогорске оторвавшееся от иномарки колесо «догнало» школьника

12-летний магнитогорец пострадал от удара колеса, на полном ходу отлетевшего от машины.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувший понедельник, 27 июня, около 17:00 на улице Лесопарковой в Магнитогорске.
У автомобиля «Ауди А4» во время движения оторвалось колесо. Отлетев на тротуар, конструкция врезалась в 12-летнего мальчика. В результате он получил закрытый перелом лодыжки.
Прибывшие к месту ДТП полицейские выяснили, что у 25-летнего водителя иномарки не было водительских прав. Кроме того, автомобиль не имел государственной регистрации и полиса ОСАГО.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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