Суд запустил банкротство компании, занимавшейся челябинским метро

В Челябинске начался процесс банкротства компании «Челябметрострой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Челябметрострой». Это первая ступень процедуры банкротства.

Из материалов арбитражного дела следует, что иск о несостоятельности компании подали бывшие работники, недополучившие заработную плату на сумму более 300 тысяч рублей (право требования долга они передали другому физическому лицу). Всего признанные в прежних судебных разбирательствах долги компании составляют несколько десятков миллионов рублей. По истечении полугода арбитражный суд рассмотрит результаты процедуры наблюдения и примет решение, позволяет ли текущее финансовое положение предприятия выплатить долги.

Напомним, до 2020 года «Челябметрострой» был единственным подрядчиком по строительству и содержанию челябинского метро. Однако в 2020 году они не смогли выиграть очередной контракт, уступив его конкурентам из Екатеринбурга. После этого компания заявила о массовом сокращении сотрудников, но не смогла вовремя рассчитать своих работников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»