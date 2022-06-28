Уральцы вошли в число горожан, производящих меньше всего мусора

Аудиторы оценили объемы мусора, генерируемого на Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», за 2021 год жители российских городов сгенерировали 47,4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), что на 1,3 миллиона тонн, или на 4,4%, меньше, чем годом ранее. В результате накопление бытового мусора в городах сократилось до шестилетнего минимума.

Треть городского мусора приходится на пять регионов: Москву (11% от всей массы ТКО, или 5,22 миллиона тонн), Подмосковье (10,9%, или 5,18 миллиона тонн), Санкт-Петербург (4,4%, или 2,1 миллиона тонн), Краснодарский край (3,8%, или 1,8 миллиона тонн) и Ростовскую область (3,4%, или 1,6 миллиона тонн). В первую десятку вошли и представители УрФО: Свердловская область заняла седьмую строчку (2,7%, или 1,3 миллиона тонн).

Зато сразу три уральских региона вошли в десятку регионов, где на каждого городского жители приходится меньше всего мусора. Челябинская области оказалась на десятом месяце с конца (260,1 килограмма в год), Курганская область – на восьмом (258 килограммов). Ханты-Мансийский автономный округ занимает предпоследнее место (230,9 килограмма).

Исследователи отметили, что среднестатистический российский горожанин производит 434,7 килограмма бытового мусора в год. При этом в регионах эта цифра отличается до 4,5 раза. Первое место по абсолютной массе ТКО на душу населения занял Камчатский край (893,1 килограмма на каждого городского жителя), за ним следуют Сахалинская область (876,6 килограмма), Подмосковье (820,5 килограмма), Магаданская область (810 килограмма) и Крым (809,1 килограмма).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»