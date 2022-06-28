В Челябинске «подвисли» решения публичных слушаний за последние два года

Прокуратура потребовала отменить документацию по строительству 55-этажного небоскреба в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура подала в Советский районный суд иск к администрации Челябинска с требованием отменить документацию по планировке территории в районе строительной площадки конгресс-холла «Крылья». Об этом сообщила депутат одного из районных советов областного центра.

Ранее жители Челябинска обратились в надзорное ведомство с жалобой на нарушение порядка проведения публичных слушаний по вопросу изменения планировки в связи со строительством 55-этажного здания, нескольких домов разной этажности и реконструкции трех объектов культурного наследия в районе набережной реки Миасс.

Нарушение прокуратура усмотрела в том, что публичные слушания проходили в формате приема предложений и замечаний через электронную почту. Между тем, общественные обсуждения необходимо было проводить с использованием видеосвязи, настаивают в надзорном ведомстве.

Если иск прокуратуры будет удовлетворен, это может послужить поводом для отмены результатов болей части публичных слушаний, проходивших в период пандемии COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»