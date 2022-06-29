Каждый четвертый молодой южноуралец готов покинуть регион ради работы

24% молодых соискателей Южного Урала готовы к переезду ради трудоустройства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали более 2,4 миллионов резюме россиян в возрасте от 14 до 35 лет и разобрались в карьерных предпочтениях современного поколения.

27% от всех резюме молодых соискателей России приходится на Москву, еще 11% – на Санкт-Петербург, 6% – на Московскую область. Также в число лидеров вошли Краснодарский край (4%) и Республика Татарстан, Свердловская и Новосибирская области (по 3%). Челябинская область оказалась на 12 месте: здесь живут около 40 тысяч молодых соискателей (1,6% от общего по стране)

В топ-10 самых популярных специальностей среди молодежи вошли менеджер по продажам (9% резюме), администратор (6%), продавец (5%), программист (4%), помощник руководителя, курьер, руководитель проектов, менеджер по маркетингу и рекламе, официант/ бармен, инженер-конструктор и водитель (по 3%). Реже всего молодежь ищет работу зоотехниками и дворниками – менее 0,1% резюме.

Интересно, что 24% молодых соискателей из Челябинской области готовы к переезду ради трудоустройства (по России – 27%). Чаще всего о желании переехать в своих резюме сообщает молодежь Чукотского АО (67%), Ямало-Ненецкого АО (44%), Калмыкии (42%), Республики Алтай (39%), а также Ненецкого АО и Ингушетии (по 37%). Реже всего желающие переехать встречаются среди молодежи Псковской и Пензенской областей (по 21%), Ленинградской области (20%) и Московской области (19%).

Уровень зарплатных ожиданий молодых соискателей напрямую зависит от их опыта работы. Так, молодежь Южного Урала с профессиональным стажем более 6 лет рассчитывает на 47 тысяч рублей, от 3 до 6 лет – на 40 тысяч рублей, от 1 года до 3 лет – на 30 тысяч рублей, а без опыта – на 25 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»