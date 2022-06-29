В Челябинске вынесли приговор ревнивице, заказавшую пассию бывшего мужа

Ревнивую челябинку отправили в колонию за попытку обезобразить соперницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Калининский районный суд Челябинска признал 49-летнюю женщину виновной в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В 2020 году женщина решила отомстить сожительнице бывшего мужа. Она нашла человека, согласившегося за 130 тысяч рублей облить соперницу «Царской водкой» (смесь соляной и азотной кислот). Жидкость она передала ему лично.

Однако мужчина не стал выполнять заказ, обратившись вместо этого в полицию. Челябинку задержали.

На момент оглашению приговора женщина уже отбывала наказание: она получила 5 лет лишения свободы за мошенничество с квартирами. В итоге срок заключения увеличили до семи лет. Кроме того, ей придется выплатить в сопернице качестве компенсации морального ущерба 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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