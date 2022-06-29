Челябинск впервые примет лучших игроков в дартс в России

Челябинск впервые примет чемпионат России по дартс в дисциплине американский крикет.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, чемпионат России по дартс среди мужчин и женщин в дисциплине американский крикет пройдет с 1 по 4 июля.
Это достаточно популярное направление игры в дартс. Победу в нем одерживает игрок, набравший большее или равное количество очков, при этом первым трижды поразивший все установленные сектора.
Заявки на участие в чемпионате России подали 250 человек из 50 регионов страны.
Отметим, что чемпионаты проходят с 1990 года. Все прошедшие годы в качестве площадки выбирали Москву или Санкт-Петербург. В этом году местом проведения впервые стал Челябинск.
Челябинск, Виктор Елисеев
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