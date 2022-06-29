Водители челябинских трамваев гоняют пассажиров между остановками

Челябинцы и вагоновожатые запутались в остановках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы столкнулись с хаосом на остановочных пунктах для трамваев после того, как руководство «ЧелябГЭТ» внесло коррективы в схему остановок. Горожане пожаловались на путаницу в социальных сетях.

Напомним, в городе начались работы по обустройству новых остановочных платформ. В итоге на ряде остановок оказалось две площадки: старая и новая. Но задействованы они пока не все. Вчера, 28 июня, это вызвало серьезную путаницу.

«Вчера с остановкой «Горсад имени Пушкина» была сплошная чехарда, – рассказали южноуральцы. – Одни вагоны не останавливаются до перекрестка, другие не останавливаются после. Так, трамвай 5-го маршрута (вагон1218) на 11:40 от завода Колющенко остановился перед перекрестком, а пассажиров, которые его ждали на новой платформе, он не взял, показав жестом «идите на старую остановку и ждите там следующий трамвай» (да, конечно, в период обедов следующую «пятерку» так легко дождаться – этого-то минут 20 ждали). Следующий трамвай на 11:53 (это был вагон 0007), наоборот, проехал старую остановку мимо и остановился у новой платформы, с которой уже ушли пассажиры, повиновавшись жесту водителя 1218-го».

Оказалось, что в «ЧелябГЭТ» перешли на временную схему остановок на участке от площади Революции до стадиона «Локомотив». Как рассказали «Новому Дню» в компании-перевозчике, путаница могла быть связана с тем, что вчера, 28 июня, был первый день работы по новой схеме. «Возможно, не все водители успели с ней вчера ознакомиться. На сегодня все они знают об изменениях».

Новые платформы будут в полной мере задействованы после того, как работы по их обустройству закончатся.

Пока же трамваи останавливаются в направлении завода Колющенко:

«Площадь Революции» – на старом месте;

«Горсад имени Пушкина» – до перекрестка (старое место);

«Улица Орджоникидзе» – до перекрестка (старое место);

«Улица Евтеева» – после перекрестка (новое место);

«Стадион «Локомотив» – до перекрестка (новое место).

В направлении центра:

«Стадион «Локомотив» – до перекрестка (новое место);

«Улица Евтеева» – после перекрестка (новое место);

«Улица Орджоникидзе» – до перекрестка (старое место);

«Горсад имени Пушкина» – после перекрестка (новое место);

«Площадь Революции» – на старом месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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