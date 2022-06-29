Пятеро школьников в Магнитогорске попали в реанимацию после пьянки

Пятеро несовершеннолетних попали в Магнитогорске в реанимацию с алкогольным отравлением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала каникул в стационар Центра охраны материнства и детства Магнитогорска поступили девять школьников с симптомами алкогольного отравления. Об этом сообщили сотрудники учреждения.

Возраст поступивших от 10 до 16 лет. При этом пятеро из нихоказались в реанимации. Всем им был выполнен полный объем реанимационных мероприятий, комплекс мер интенсивной терапии и дезинтоксикации: промывание желудков, инфузионная терапия, введение сорбентов.

«Кто и где в городе Магнитогорске продает алкогольную продукцию несовершеннолетним?" – недоумевают медики. Отмечая при этом, что пятеро подростков попали к ним только за последнюю неделю.

По данным центра, обычно детей находят в состоянии помутненного сознания или уже без сознания. Большинство поступивших в медучреждение – девочки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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