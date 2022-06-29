После столкновения поезда и бульдозера под Миассом возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после столкновения грузового поезда с бульдозером.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего крупный ущерб.
Напомним, ДТП произошло вечером 6 июня на станции Флюсовая под Миассом во время проведения Путевой машинной станцией технологического «окна» по капитальному ремонту пути. Бульдозер Т-170 столкнулся с проходящим по соседнему пути грузовым поездом. В результате 3 вагона поезда сошли с рельсов и 5 оказались повреждены.
В результате схода пострадавших нет, однако повреждено имущество и объекты ОАО «РЖД». Сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.
Челябинск, Виктор Елисеев
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