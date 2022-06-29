На Южном Урале закрывают популярную среди туристов пещеру

В Челябинской области приостановили посещение Кургазакской пещеры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», причиной ограничений стали технические работы.

«Уважаемые посетители реки Ай! – На время проведения технических работ посещение Кургазакской пещеры приостановлено. Просим Вас корректировать свои маршруты с учетом данной информации».

Кургазакская пещера – самая популярная карстовая пещера в долине реки Ай. Она расположена в Саткинском районе и достигает в длину 530 метров.

Высота входа в пещеру до 5 метров, ширина – около 15 метров. Поэтому входной грот, получивший название Голубиного, почти весь освещается. Именно его посещением обычно и ограничиваются туристы.

Информация о возобновлении посещения пещеры будет опубликована позже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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