Россия проваливается в дефляцию

В первый месяц лета цены могут упасть на полпроцента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые в истории современной России уже в первый летний месяц зафиксировано существенное снижение цен. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Так, только с 1 по 17 июня уровень дефляции составил 0,26%. В месячном же выражении цены могут снизиться на 0,4-0,5%.

«Дешевеющие овощи и фрукты внесли в динамику значительный вклад, но обычно они вызывают общее снижение потребительских цен только к июлю-августу. В этом году на июньскую стоимость товаров повседневного спроса повлияло укрепление рубля и сохранение части запасов с ажиотажного марта», – пишут авторы канала.

Продолжается коррекция цен и на другие продукты. Так, с 11 по 17 июня сахар подешевел на 2%, яйца – на 0,6%, молоко – на 0,4%. В итоге стоимость сахара вернулась в пределы, оговоренные в соглашении производителей и минсельхоза – около 70 рублей за килограмм.

Распространяется тренд и на непродовольственные товары. «Не исключено, что он сохранится, и дефляция продлится все три летних месяца», – делают вывод авторы канала.

Впрочем, не стоит забывать о значительном росте цен в весенние месяцы. Так, в марте индекс потребительских цен составил 107,61% к предыдущему месяцу. За апрель цены выросли еще на 1,56%. В мае – на 0,12% по сравнению с апрелем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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