На Южный Урал вернулась зима

В Челябинской области выпал снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в середине лета на Дальний Таганай заглянула зима – напомнила о себе 28 июня легким снежком и понижением температуры почти до минуса.

Впрочем, подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость.

К тому же нежданная гостья задержалась ненадолго, и уже во второй половине дня на вершине засияло солнце, которое зажгло двойную радугу. «Не зря говорят, что на Дальнем за одни сутки перед глазами могут пройти все четыре времени года», – отметили в пресс-службе нацпарка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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