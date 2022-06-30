Воспитателя детского лагеря под Магнитогорском обвинили в избиении детей

Прокуратура проверяет работу детского оздоровительного лагеря в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воспитатель детского лагеря ударила одну из воспитанниц. Об этом южноуральцы сообщили в паблике «Черно&Белое Магнитогорск».

«Вчера в лагере «Карагайский» произошел вопиющий случай. Воспитатель с силой отбирала у ребенка телефон, повышала голос и даже подняла руку. Девочки, наблюдающие за происходящим, в испуге выбежали на улицу. Время было около 23 часов, на улице температура ниже 10 градусов. Дети в тонких и коротких пижамах. А этого, недо-воспитателя просто перевели в другой отряд. Мне страшно за своего ребенка!" – рассказал автор поста.

К сообщению прикрепили короткий ролик. На видео заметно, как женщина пытается отнять у девочки телефон, та активно сопротивляется. Воспитатель продолжает настаивать, повалив ребенка на постель. В этот момент кто-то кричит: «Как вы смеете бить ребенка».

Видео с комментарием было опубликовано в сообществе вчера, 29 июня. Чуть позднее в паблике появилось еще два поста, в которых утверждается, что это не первый случай несдержанности педагога.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку появившейся информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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