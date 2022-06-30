Директора школы в Челябинской области наказали за протекающую крышу

Прокуратура потребовала отремонтировать крышу школы в уральском поселке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кунашакского района провело проверку информации о нарушении прав учащихся МКОУ «Куяшская СОШ».

«В ходе проверки установлено, что стены и потолки помещений на втором этаже школы (учебные классы, коридоры, спортзал) имеют многочисленные дефекты и повреждения, следы протекания. Причиной является аварийное состояние крыши. Кроме того, проверкой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора образовательного учреждения возбуждены административные дела по фактам нарушения требований о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Руководителю школы назначили административные наказания.

Кроме того, директору организации и руководителю управления образования администрации Кунашакского района внесены представления об устранении нарушений закона.

В настоящее время в школе ведутся ремонтные работы. Ход их выполнения поставлен прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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