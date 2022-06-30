Под Челябинском на промплощадке погиб рабочий

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего промышленного предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла днем 28 июня на территории промышленного предприятия в Копейске. Известно, что его площадка расположена на улице Кемеровской.

По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы при демонтаже металлоконструкций: на 34-летнего мужчину упала металлическая балка.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдались ли на объекте требования техники безопасности при производстве работ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»