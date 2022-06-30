Южноуральцы, поставившие на широкую ногу выпуск паленого алкоголя, предстанут перед судом

В Челябинской области направят в суд уголовное дело банды бутлегеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, производстве, хранении, перевозке и сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

По версии следствия, южноуралец пригласил в область жителей одного из регионов России для организации подпольного производства алкоголя. Нелегальное предприятие работало с марта по октябрь 2021 года.

После раскрытия деятельности бутлегеров полиция в ходе обыска в производственном помещении и гаражном боксе изъяла более 23 тысяч бутылок спиртного стоимостью свыше 5,7 миллиона рублей, около 50 тысяч пустых бутылок, более 550 тысяч этикеток с различными наименованиями алкогольной продукции, а также оборудование для автоматизированного розлива и упаковки готовой продукции.

Своими действиями южноуральцы нанесли правообладателям товарных знаков ущерб на сумму свыше 6,8 миллиона рублей.

На имущество бутлегеров стоимостью около 500 тысяч рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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