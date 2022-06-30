В Челябинске будут судить подростка, ограбившего два салона сотовой связи

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, нападавшего на салоны сотовой связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении 19-летнего горожанина. Он обвиняется в грабеже.

По версии следствия, 12 и 19 марта 2020 года челябинец, которому тогда было 17 лет, ограбил салоны сотовой связи, расположенные по улице Салютная в Тракторозаводском районе и по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе областного центра.

Молодой человек вынес из салонов 20 сотовых телефонов общей стоимостью более 180 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»