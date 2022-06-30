Челябинцам пришлось покидать маршрутку через окно

В Челябинске дюжине пассажиров пришлось покидать маршрутное такси через окно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром четверга, 30 июня. Пассажиры микроавтобуса, следовавшего по маршруту №24, оказались практически в западне после того, как у автомобиля заклинило единственную работающую дверь.

«Дверь заклинило в 07:45 на остановке «Авторынок» на улице Черкасской, – цитирует 74.ru мужа одной из пассажирок. – Задние двери заварены намертво, не открываются. Пришлось вылезать в окно, причем всем – там порядка 12 человек было. Первыми вылезли двое мужчин и ушли. Следом стали выбираться наружу женщины. Им помогали посторонние люди, которые стояли на остановке, ждали другой транспорт».

Как отмечают горожане, техническое состояние микроавтобусов на этом маршруте оставляет желать лучшего. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области отметили, что не имеют полномочий на контроль технического состояния транспорта, используемого перевозчиками на маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу.

В рамках транспортной реформы все маршруты Челябинской агломерации планируется перевести на регулируемый тариф до 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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