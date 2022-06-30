«Ковидный синдром»: главврач больницы в Челябинской области подозревается в махинациях

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении главврача районной больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбудили в отношении главного врача Кунашакской центральной районной больницы Рината Рахматуллина.

Материалы для расследования предоставили сотрудники УФСБ по региону. По информации источников, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при получении выплат. Руководителя медицинского учреждения подозревают в аферах с доплатами медикам, введенными по поручению президента России Владимира Путина на период пандемии COVID-19.

В настоящее время главврач находится в отпуске. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»