Большие автобусы уйдут с маршрута, соединяющего Челябинск и Копейск

Власти не смогли найти перевозчика на обслуживание маршрута между Челябинском и Копейском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй аукцион на право обслуживания маршрута №123 Копейск – Челябинск не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщили в учреждении «Организатор перевозок», подведомственном министерству дорожного хозяйства и транспорта региона.

Напомним, с 1 января нынешнего года обслуживание автобусного маршрута №123 осуществляло ООО «Второй автобусный парк», связанное с предпринимателем Станиславом Новичихиным. 30 июня контракт закончился. Нового перевозчика власти не смогли найти: обе попытки проведения электронных торгов провалились из-за отсутствия желающих.

Прежняя транспортная компания согласилась обслуживать маршрут до 10 сентября. Однако перевозчик согласился вывести на линию лишь 20 автобусов малого класса. Работавшие раньше вместе с ними 2 автобуса большого класса на маршрут больше не выйдут.

Напомним, долгое время маршрут №123 обслуживали муниципальные перевозчики. До 2015 года на нем работали автобусы МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». В 2015 после многочисленных жалоб пассажиров его сменил МУП «Челябавтотранс». Однако в 2016 году у предприятия начались финансовые проблемы, повлекшие за собой проблемы кадровые. В итоге перевозчик отказался от обслуживания маршрута, а через год начался процесс банкротства МУП.

Тогда-то на маршрут и пришел частный перевозчик – одна из компаний, связанных со Станиславом Новичихиным. В то время бизнесмен был участником рабочей группы по проблемам общественного транспорта Челябинска в качестве депутата городской думы. Одновременно он был одним из ведущих игроков рынка частных перевозок.

После того, как подконтрольная ему фирма зашла на бывший маршрут «Челябавтотранса», в городе активизировались слухи о планах Новичихина забрать все маршруты тонувшего уже в то время муниципального перевозчика. На это наталкивало и приобретение компанией двух автобусов большого класса, якобы, специально для обслуживания 123-го маршрута.

Однако в итоге контроль над маршрутной сетью «Челябавтотранса» сохранила мэрия, учредившая для этого ООО «Общественный городской транспорт». После начала транспортной реформы и объявления о планах по дальнейшему обновлению подвижного состава муниципального перевозчика, перешедшего под контроль областных властей, интерес к маршруту частников резко снизился. Тем более, что, как оказалось, он не слишком выгоден.

В региональных структурах также не слишком скрывают, что, скорее всего, на маршрут вернутся муниципалы. И уже заявили, что в требованиях к будущему перевозчику для 123-го маршрута будет направление на него только автобусов большого класса.

Пока же на новость об уходе двух больших машин копейчане отнеслись весьма прохладно, так как в большинстве своем им приходится ездить на небольших маршрутках с номером 123. И два больших автобуса в общей картине практически не заметны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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