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Пятница, 1 июля 2022, 09:05 мск

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Из южноуральского минздрава ушел первый замминистра

Дмитрий Тарасов во второй раз покидает министерство здравоохранения Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Тарасов уволился с поста первого замминистра здравоохранения Челябинской области. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.

Теперь уже бывший чиновник назначен на пост главврача челябинской ГКБ №1. Эту должность он покинул в 2019 году.

Дмитрий Тарасов родился в 1978 году в Риге (Латвия). В 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. В течение шести лет работал в это вузе. С 2005 по 2007 годы работал заместителем директора по финансово-экономической безопасности ООО «Модем» (по совместительству).

В 2007 году перешел на должность исполнительного директора в ООО «Урологическая клиника», где курировал вопросы ИТ-стратегии. В мае 2010 года возглавил комитет информационного и программного обеспечения правительства Челябинской области, реорганизованное в ноябре этого же года в министерство информационных технологий и связи.

В мае 2013 года Тарасов был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения региона. В июне 2014 года ушел в отставку, перейдя на должность главврача ГКБ №1 Челябинска.

В 2019 году покинул этот пост после назначения заместителем председателя Челябинской городской Думы. Причем, по слухам, сделал это без особого удовольствия. В декабре 2020 года он отказался от депутатского мандата в связи с назначением на должность первого замминистра здравоохранения области.

После того, как в мае нынешнего года глава ведомства Юрий Семенов ушел в отставку, вернувшись в кресло главврача областного перинатального центра, Тарасова назначили и.о. министра, пока его не сменила в этой должности экс-глава ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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