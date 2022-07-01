В уральской деревне на ходу вспыхнула иномарка

В Челябинской области автомобиль загорелся на полном ходу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Восьмого пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы, вчера, 30 июня, на центральный пункт связи поступило сообщение о загоревшемся автомобиле. Инцидент произошел на улице Лесной в деревне Аминева (Кунашакский район).

К месту вызова были направлены силы и средства 65 пожарно-спасательной части и добровольной пожарной команды Сары.

По прибытии огнеборцы обнаружили пылающий автомобиль Volkswagen Passat 1993 года выпуска. Возгорание произошло во время движения иномарки, водитель оперативно среагировал и самостоятельно эвакуировался. Пострадавших не было.

Причина возгорания устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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