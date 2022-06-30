ТМК объявила о реорганизации Челябинского трубопрокатного завода

На ЧТПЗ запустят процесс реструктуризации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Трубной металлургической компании, ПАО «ТМК» приняло решение о реорганизации АО «Челябинский трубопрокатный завод» и АО «Волжский трубный завод».

В ТМК намерены выделить из состава дочерних компаний ООО «ВТЗ Трубопроводные решения» и ООО «ЧТПЗ Трубопроводные решения» с одновременным их присоединением новых обществ к ООО «ТМК Трубопроводные решения».

Напомним, весной 2021 года ЧТПЗ вошел в состав группы ТМК. ВТЗ холдинг контролирует с 2002 года.

ООО «ТМК Трубопроводные решения» было зарегистрировано в Челябинске в декабре 2021 года. Его учредителями являются ТМК (50%) и закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Протея» (50%). Тогда же стало известно о планах по реорганизации ЧТПЗ и ВТЗ. Однако 1 марта этого года в компании заявили об отмене реорганизации «в связи с текущей нестабильностью на финансовых рынках».

Челябинск, Виктор Елисеев

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