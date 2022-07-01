Южноуральских железнодорожников подозревают в афере на 1,3 миллиона рублей

В отношении сотрудников РЖД возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при проведении госконтрактов на ремонт железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрайонного следственного управления СКР на транспорте, уголовное дело возбуждено в отношении работников Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД». Действия ряда железнодорожников проверяются на наличие признаков злоупотребления полномочиями.

Следствием установлено, что в 2019 году дирекция заключила с предпринимателями договоры на выполнение работ по текущему ремонту нескольких объектов структурного подразделения, расположенных на территории Оренбургской области, на общую сумму около 7,5 миллионов рублей.

В ходе исполнения контракта подрядчик изменил наименования строительных материалов и объемов работ по объектам ремонта. Экономия ремонтников составила 1,3 миллиона рублей.

Однако, у представителей подразделения железной дороги была другая цель – обеспечить освоение выделенных на ремонт средств в полном объеме. Для этого они подготовили и подписали дополнительное соглашение, завысив коэффициенты выполненных работ и указав. Это позволило оплатить выполненные работы по завышенной стоимости и повлекло причинение ущерба на 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, неправомерное изменение материалов для ремонта нарушило установленные нормативы и подвергло опасности функционирование железнодорожного транспорта.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, принимаются меры по установлению всех причастных лиц с целью привлечения к уголовной ответственности и возмещения причиненного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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