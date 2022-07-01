Каждому второму южноуральцу не хватает зарплаты на самое необходимое

46% жителей Челябинской области признали, что их зарплаты не хватает на основные нужды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», меньше четверти южноуральцев сумели сказать, что получаемой ими зарплаты хватает на основные расходы. Это выяснила в ходе опроса служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.

46% трудоустроенных жителей Челябинской области, принимавших участие в исследовании, сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат. Еще 32% признались, что зарплаты хватает с трудом, и только 23% отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы.

Чаще всего о категоричной нехватке денег сообщали соискатели в возрасте 45-54 лет (47%), а также женщины (44%). Среди представителей разных профессий те, кому недостаточно зарплаты на самое необходимое, преобладают среди рабочего персонала (60%), а также среди медиков и госслужащих (по 51%). Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).

41% из тех жителей Южного Урала, кому с трудом или вообще не хватает средств на основные нужды, признают, что им недостаточно более 20 тысяч рублей в месяц (чаще всех такую сумму называли специалисты по добыче сырья и высший менеджмент). Еще 31% хотели бы получать на 15-20 тысяч рублей больше, 18% – на 10-15 тысяч, 10% говорят, что им хватило бы надбавки в пределах 10 тысяч.

При нехватке денег 39% опрошенных предпочитают брать недостающую сумму в долг у родственников, друзей и коллег, 33% пользуются кредитной картой.

Из-за проблем с деньгами 77% жителей Челябинской области склонны отказываться от путешествий, 67% – от покупки новой одежды и обуви, 60% – от интересного досуга. 33% готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами, 27% отказываются от трат на образование.

От путешествий ради экономии готовы отказаться 73% госслужащих и 72% производственных специалистов, от новой одежды и обуви – начинающие специалисты (76%) и представители сферы искусства и медиа (74%). Тратами на интересный досуг чаще прочих готовы пожертвовать работники автобизнеса (59%) и HR-менеджеры (58%), на медицину и лекарства – рабочий персонал (36%) и представители образования (33%).

Только 4% опрошенных жителей Южного Урала ничего не делают для того, чтобы увеличить свой доход в будущем. 75% ищут новую работу с более высокой зарплатой, 53% осваивают новые навыки, 38% ищут подработку, 25% пытаются добиться повышения на текущей работе, 17% стараются создать пассивный доход за счет инвестиций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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