Многолетний недострой в центре Челябинска власти готовы продать за 19 миллионов рублей

«Никитинский» недострой в центре Челябинска выставили на продажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недостроенное здание на улице Васенко, 94 мэрия Челябинска выставила на торги с начальной ценой 19 миллионов 35 тысяч рублей.

Соответствующее извещение опубликовано на сайте администрации Челябинска. Прием заявок продлится до 8 августа, торги назначены на 9 августа. Аукцион на повышение будет идти с шагом 1%.

Напомним, еще в бытность главой города Вячеслава Тарасова, в 2002 году, был утвержден проект строительства рядом со школой №1 (ныне – гимназия №1) торгово-административного комплекса. Везти его должны были структуры влиятельного бизнесмена Артура Никитина. Спустя 2 года городские власти утвердили акт выбора земельного участка под строительство. Но в 2005 году, с приходом на пост мэра Михаила Юревича, стройка была остановлена из-за многочисленных нарушений нормативной документации.

Новое руководство мэрии обратилось к владельцам недостроя с предложением выкупить в муниципальную собственность «замороженный» объект. Договоренность была достигнута лишь в конце 2008 года. На одном из градостроительных советов был представлен проект, согласно которому после выкупа недострой планировалось реконструировать и перепрофилировать в Центр школьного и дополнительного внешкольного образования с учетом потребностей гимназии №1.

Но накануне очередных выборов главы города (1 марта 2009 года), руководство «Стройсвязьурал 1» отказалось от дальнейших переговоров с муниципалитетом о продаже долгостроя.

После этого каркас здания простоял еще 7 лет, но в 2016 году Челябинск стал претендовать на проведение саммита ШОС и БРИКС (в 2020 году), тогда-то и всплыл из небытия многолетний недострой Никитина. В городе гостинично-спортивный комплекс стали называть одним из проектов, которые планируется реализовать к столь масштабному событию.

Правда, вкладывать собственные средства в строительство Артур Никитин и компания не собирались. В феврале 2018 года застройщик предложил потенциальным инвесторам выкупить здание. При этом готов был продать как непостроенный комплекс одному покупателю (за 600 миллионов рублей), так и организовать продажу «этаж за этажом» (по 30 тысяч рублей за квадратный метр). Но желающих не нашлось.

Тогда правительство Челябинской области выдало компании госгарантию под кредитование строительства. Однако работы на объекте так толком и не начались. К застройщику появились серьезные претензии у налоговиков, что в конце концов вылилось в уголовное дело. В октябре 2020 года дело об уклонении от уплаты налогов на сумму в 287 миллионов рублей было направлено в суд, закончившись оправдательным приговором.

В 2021 году власти Челябинска обратились в арбитраж с иском об изъятии объекта незавершенного строительства. В октябре иск удовлетворили в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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